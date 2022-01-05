В Пентагоне заявили, что союзники США по НАТО не запрашивали дополнительной военной помощи по Украине

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки заявили, что союзники по НАТО пока не запрашивали дополнительную военную помощь из-за эскалации вокруг Украины. В то же время в Пентагоне заверили, что если такой запрос поступит, США будут настроены рассмотреть их.

Также в оборонном ведомстве заверили, что на данный момент США имеют большое и прочное присутствие в Европе, а также в странах НАТО. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны США.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, дальнейшие действия США будут зависеть исключительно от ситуации с вероятным вторжением Российской Федерации на территорию Украины.

"Если произойдет еще одно вторжение и если некоторые из наших союзников по НАТО потребуют дополнительных средств, мы будем положительно настроены рассмотреть эти запросы", – заявили в Пентагоне.

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Впрочем, в минобороны США отметили, что страны НАТО в Европе обладают значительными собственными возможностями на всем континенте. Также Кирби подчеркнул, что президенту США доступны и другие возможности в случае эскалации военной ситуации в Европе. Однако он не стал говорить о каких конкретно шагах может идти речь.

"От наших союзников по НАТО не поступало никаких запросов об изменении позиции или дополнительных возможностях. Если бы произошло еще одно вторжение и если бы был запрос на дополнительные возможности, мы бы рассмотрели их. Но я не хочу рассуждать о конкретных шагах до того, как нас не просили расширить какие-либо из существующих возможностей на континенте", – подчеркнул пресс-секретарь Пентагона.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января состоится внеочередное онлайн-заседание министров иностранных дел стран-членов Североатлантического Альянса. Чиновники обсудят наращивание Россией военной мощи у границ Украины, а также более широкие вопросы европейской безопасности.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Украина уже в 2022 году рассчитывает получить от НАТО четкий ответ на перспективы членства в Североатлантическом альянсе. По его словам, власти страны используют для этого все возможности.

Напомним, 3 января пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что Россия собирается провести стратегические командно-штабные учения, в которых примет участие ее ядерная триада. Они носят название "Гром" и пройдут в начале 2022 года.