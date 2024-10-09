Блинкен вслед за Байденом отменил визит в Германию на 'Рамштайн': что происходит

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, который должен был присоединиться к визиту президента Джо Байдена в Германию на заседание в формате "Рамштайн", отменил поездку. Ранее свой визит отменил сам Байден.

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Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Он уточнил, из-за урагана Мильтона господин Блинкен "из Лаоса вернется домой в Вашингтон". Речь идет о 21-м саммите АСЕАН-Индия и 19-м саммите Восточной Азии, которые состоятся 10-11 октября именно в Лаосе.

"Из-за урагана Мильтон президент Байден отменяет свою поездку в Германию для реагирования на ураган и на влияние урагана "Гелен" на юго-востоке страны. Госсекретарь Блинкен планировал присоединиться к президенту в Германии, но из-за переноса (визита Байдена) вернется домой в Вашингон из Лаоса" , – сообщил Миллер.

Спикер Госдепа США особо подчеркнул, что "все заседания и двусторонние встречи состоятся", а когда именно – Госдеп "объявит в ближайшие дни, в обычном порядке".

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, ожидает визитов Байдена и Блинкена, потому что "это должны быть очень важные переговоры, к которым готовились со всех сторон". Однако он понимает, что встречи перенесены из-за стихийных явлений.

"Должен сказать совершенно откровенно, что если бы в моей стране свирепствовали такие штормы, я бы тоже принял такое решение", – сказал Шольц.

Как сообщал OBOZ.UA, на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" ожидаются конкретные шаги для членства Украины в НАТО. Мероприятие должно было состояться на этой неделе в Германии именно по инициативе президента США Джо Байдена.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп подверг критике действующую администрацию главы государства за помощь Украине на фоне разрушительного урагана "Гелен". Он снова озвучил ложное заявление о том, что Украина от США получила сотни миллиардов долларов.