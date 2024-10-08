Байден отложил визит в Германию и участие в заседании 'Рамштайна': в Белом доме назвали причину

Президент США Джо Байден отложил свой запланированный визит в Германию, где должен был принять участие в заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Причиной этого решения стала угроза нового мощного урагана на юге США, получившего название "Милтон".

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Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома во вторник, 8 октября. Предстоящее в ближайшие дни заседание "Рамштайн" является ключевой международной платформой для координации военной помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии.

Байден планировал обсудить со своими европейскими партнерами дальнейшую поддержку Киева и укрепление оборонных возможностей Украины.

Однако в связи с потенциальной угрозой урагана "Милтон" президент США решил остаться в стране.

"С учетом прогнозируемой траектории и мощности урагана "Милтон" президент Байден откладывает свою запланированную поездку в Германию и Анголу", – говорится в сообщении Белого дома.

При этом Байден будет следить за тем, как правительственные структуры готовятся к урагану и реагируют на его последствия.

Следует отметить, что на встрече Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" ожидаются конкретные шаги для членства Украины в НАТО. Мероприятие состоится на следующей неделе в Германии по инициативе президента США Джо Байдена.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп подверг критике действующую администрацию главы государства за помощь Украине на фоне разрушительного урагана "Гелен". Он снова озвучил ложное заявление о том, что Украина от США получила сотни миллиардов долларов.