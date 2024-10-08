Трамп раскритиковал оказание помощи Украине на фоне разрушительного урагана 'Хелен'

Кандидат в президенты США Дональд Трамп подверг критике действующую администрацию главы государства за помощь Украине на фоне разрушительного урагана "Хелен". Он снова озвучил ложное заявление о том, что Украина от США получила сотни миллиардов долларов.

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Также Трамп заявил, что американские власти якобы бросили на произвол судьбы американцев, пострадавших от урагана. Об этом кандидат-республиканец сказал в эфире телеканала Fox News.

Так, Трамп обвинил администрацию президента США Джо Байдена в том, что она якобы оказывает слишком много помощи чужим и мало помогает своим.

Трамп подверг критике оказание помощи Украине от США на фоне урагана "Хелен".

"Итак, мы имеем почти $300 млрд для Украины, и все же они предлагают людям по $750 немедленной помощи из-за наихудшего урагана, который кто-то когда-либо видел", – заявил республиканец.

Недоволен Трамп также реакцией Белого дома на последствия стихии. По его словам, когда он посетил пострадавшую от урагана Северную Каролину, жители "жаловались на отсутствие помощи" от государства.

"Я видел одного мужчину, он сидел на камне, просто сидел на камне, потому что у него ничего не осталось", – заявил кандидат в президенты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в США свирепствует ураган "Хелен". Стихия забрала жизни людей в шести штатах. По состоянию на 3 октября было известно не менее чем о 182 погибших.

По данным CNN, на 3 октября было известно, что в Северной Каролине погиб 91 человек, в Южной Каролине – 36, в Джорджии – 25, во Флориде – 19, в Теннесси – 9 и в Виргинии 2 человека. Таким образом, "Хелен" стал вторым за полсотни лет в США по количеству смертей.