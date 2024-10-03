В США свирепствует ураган 'Хелен': гибель людей зафиксирована в шести штатах. Фото

В Соединенных Штатах Америки, по последним данным, количество жертв урагана "Хелен" возросло до 182 человек. Гибель людей зафиксирована в шести штатах.

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Как информирует CNN, в Северной Каролине погиб 91 человек, в Южной Каролине – 36, в Джорджии – 25, во Флориде – 19, в Теннесси – 9 и в Виргинии 2 человека. Таким образом, "Хелен" является вторым по количеству смертей ураганом, обрушившимся на материковую часть США за последние 50 лет.

Власти штата Теннесси заявили, что расследуют действия руководства фабрики пластмасс, где 11 рабочих были снесены водой из-за поводья, вызванного ураганом. Там вышла из берегов река Ноличуки (уровень воды поднялся более чем на три метра). Как сообщается, работы на фабрике Impact Plastics в Эрвине не прекращались, пока вода не залила электроподстанцию завода. Только после этого работников отправили домой, и 11 из них унесла вода. Спаслись только двое мужчин.

Всего из-за непогоды в стране обесточено более 1,3 миллиона домов. Большинство отключений электроэнергии приходится на Северную Каролину и Южную Каролину.

Большой завод Baxter International в Северной Каролине, поставляющий критические медпрепараты и растворы для диализа, был закрыт из-за повреждений, нанесенных ураганом. Это серьезный сбой в национальной цепочке поставок, который может оказать существенное влияние на больницы и диализные центры по всей стране.

У трех основных операторов мобильной связи в указанных штатах значительные перебои с работой. В частности, Verizon и AT&T смогли восстановить 60% покрытия районов, пострадавших от шторма, а в T-Mobile утверждают, что "работают над этим".

Президент страны Джо Байден приказал министерству обороны направить до 1000 солдат в Северную Каролину "для доставки жизненно важных запасов пищи, воды и медикаментов в изолированные общины", а также на "выполнение жизненно важных робот". Причем это в дополнение к сотням нацгвардейцев, которые уже находятся в распоряжении властей штата.

Ожидается, что вице-президент МША Камала Харрис поедет в Северную Каролину "в ближайшие дни", заявили в Белом доме. В администрации Байдена объяснили, что она будет корректировать "оказание спасительной поддержки пострадавшим общинам".

У Илона Маска заявили, что спутниковый интернет-сервис Starlink будет предоставлять бесплатные услуги в течение 30 дней всем пострадавших от урагана "Хелен" регионам.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в конце сентября жертвами урагана "Хелен" в Соединенных Штатах стали по меньшей мере 40 человек в четырех штатах. Сильный ветер уже тогда нанес значительные разрушения, он ломал деревья и сносил дома.

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