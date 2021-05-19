Блинкен впервые встретится с Лавровым: известен предмет разговора
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 19 мая проведет первую рабочую встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Официальные представители двух сверхдержав встретятся на нейтральной территории в Рейкьявике, Исландия, после завершения сессии Арктического совета (АС).
Об этом сообщило российское агентство ТАСС, ссылаясь на руководителя пресс-службы Госдепа США Неда Прайса. Известно, что в ходе встречи дипломаты обсудят дальнейшие перспективы строительства трубопровода "Северный поток-2", а также двусторонние отношения стран.
Агентство добавило, что Лавров во время подготовки к встрече с Блинкеном заявлял желание "обнулить" взаимные претензии с Россией, накопленные во время каденций Барака Обамы и Дональда Трампа, но госсек от этого предложения отказался.
Это первая встреча Лаврова и Блинкена с момента вступления на должность президента США Джо Байдена.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сергей Лавров утверждал, что позиция по санкциям против РФ администрации президента США Байдена – это "скольжение по наклонной плоскости", а если бы двусторонние отношения зависели только от Кремля, то они якобы уже давно бы наладились.
Кроме того, глава МИД РФ публично нахамил США и назвал их линию против России "тупой".
Блинкен и Лавров по телефону обсудили возможность встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена.