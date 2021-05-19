Блинкен впервые встретится с Лавровым: известен предмет разговора

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 19 мая проведет первую рабочую встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Официальные представители двух сверхдержав встретятся на нейтральной территории в Рейкьявике, Исландия, после завершения сессии Арктического совета (АС).

Об этом сообщило российское агентство ТАСС, ссылаясь на руководителя пресс-службы Госдепа США Неда Прайса. Известно, что в ходе встречи дипломаты обсудят дальнейшие перспективы строительства трубопровода "Северный поток-2", а также двусторонние отношения стран.

Агентство добавило, что Лавров во время подготовки к встрече с Блинкеном заявлял желание "обнулить" взаимные претензии с Россией, накопленные во время каденций Барака Обамы и Дональда Трампа, но госсек от этого предложения отказался.

Это первая встреча Лаврова и Блинкена с момента вступления на должность президента США Джо Байдена.

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