Блинкен посетит Китай на следующей неделе: о чем будет договариваться с Си Цзиньпином

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен на следующей неделе посетит с рабочим визитом Китай. Он состоится на фоне серьезной озабоченности Вашингтона из-за поддержки Китаем страны-агрессора России.

Об этом сообщает CNN. Администрация американского президента Джо Байдена хочет сделать так, чтобы отношения между США и Китаем оставались прежними, несмотря на критику сближения Пекина и Москвы со стороны Штатов.

Блинкен встретится с чиновниками Китая в Шанхае и Пекине во время своего визита 24-26 апреля, рассказал высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

Перед американским дипломатом стоят три основных цели: достичь прогресса по ключевым вопросам, четко и прямо выразить обеспокоенность по поводу двусторонних региональных и глобальных проблем, обсудить ответственное отношение к конкуренции.

Блинкен планирует вновь выразить глубокую обеспокоенность США относительно поддержки со стороны КНР оборонно-промышленной базы России, а также насчет нарушений Китаем прав человека и "несправедливой экономической и торговой практики".

Госсекретарь также обсудит с китайскими чиновниками ситуацию на Ближнем Востоке. США неоднократно призывали Китай как публично, так и частно давить на Иран, чтобы тот проявил сдержанность, поскольку между ним и Израилем растет напряженность.

"И, конечно, министр обсудит вызовы в Индийско-Тихоокеанском регионе, включая провокации КНР в Южно-Китайском море, а также угрожающую риторику и безрассудные действия Северной Кореи", – сказал чиновник. Кроме того, Блинкен "подчеркнет важность мира и стабильности в Тайваньском проливе".

Напомним, что на днях Блинкен раскритиковал поддержку Китаем российской оборонной промышленности. Он заявил, что Пекин сейчас является основным поставщиком критических компонентов для российского вооружения и таким образом участвует в войне РФ против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц начал свою трехдневную поездку в Китай. Ожидалось, что он также встретится с лидером КНР Си Цзиньпином, и они обсудят, среди прочего, установление "справедливого мира" в Украине.

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