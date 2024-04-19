Не Иран: Блинкен назвал страну, которая является главным поставщиком военного оборудования для России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал поддержку Китаем российской оборонной промышленности. Он заявил, что Пекин сейчас является основным поставщиком критических компонентов для российского вооружения и таким образом участвует в войне РФ против Украины.

Соответствующее заявление Блинкен сделал в пятницу, 19 апреля, на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел G7. Об этом пишет Reuters.

Китай делится с РФ станками, полупроводниками и другими товарами двойного назначения, которые помогли России восстановить оборонно-промышленную базу.

По словам дипломата, Вашингтон ясно дал понять Пекину и другим странам, что они не должны помогать России в ее агрессивной войне. Такие действия Китая подпитывают "наибольшую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны", отметил Блинкен.

"Китай не может иметь оба варианта. Он не может себе этого позволить. Вы хотите иметь положительные, дружеские отношения со странами Европы, и в то же время вы создаете наибольшую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны", – сказал он.

Беспокойство госсекретаря Штатов поддержала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Если Китай открыто стремится к еще более тесному партнерству с Россией, ведущей незаконную войну против Украины, мы не можем этого принять", – отметила министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки в очередной раз призвали Китай не помогать стране-агрессору России вести войну против Украины. Вашингтон будет готов принять против Пекина дополнительные меры, если сотрудничество между этими государствами будет усиливаться.

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