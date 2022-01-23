Блинкен пояснил отказ Запада вводить превентивные санкции против России
Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что экономические санкции против РФ "на опережение" нецелесообразны. Подобные превентивные меры подорвут последующие попытки Запада сдерживать возможную российскую агрессию по отношению к Украине.
Соответствующее заявление американский государственный деятель сделал в воскресенье, 23 января, передает Reuters. "Когда дело доходит до санкций, цель этих мер – сдержать российскую агрессию. Поэтому, если они будут введены сейчас, вы потеряете сдерживающий эффект", – пояснил госсекретарь в интервью телеканалу CNN.
Журналисты отметили, что сосредоточение большого количества российских войск вблизи украинской границы вызвало опасения Запада по поводу возможного нового вторжения. В то же время Москва утверждает, что ничего подобного не планирует.
Блинкен подчеркнул, что если "еще одна российская армия" войдет на территорию Украины, агрессия вызовет незамедлительный ответ с ощутимыми последствиями для РФ.
У госсекретаря также спросили, ограничены ли США в плане защиты Украины из-за того, что нуждаются в поддержке России в отдельных переговорах по сдерживанию ядерной программы Ирана. "Ни в коей мере", – ответил политик.
Напомним:
21 января в Женеве (Швейцария) состоялись переговоры Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Стороны обсудили гарантии безопасности, которых требует Кремль от НАТО и Штатов, а также военное напряжение, созданное российскими войсками у границ Украины.
Лавров в итоге сказал, что встреча якобы была "промежуточной", а российская сторона услышала от США "некоторое повторение аргументов о свободе выбора альянсов".
А Блинкен на пресс-конференции заявил: украинский народ имеет право самостоятельно определять свое будущее.
Как писал OBOZREVATEL, 23 января американский президент Джо Байден подтвердил введение санкций против России, если она решится на новый виток эскалации в Украине. Заявляется, что последствия для Кремля будут "быстрыми и серьезными".