Блинкен пояснил отказ Запада вводить превентивные санкции против России

Дарья Дурова
Мир
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Энтони Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что экономические санкции против РФ "на опережение" нецелесообразны. Подобные превентивные меры подорвут последующие попытки Запада сдерживать возможную российскую агрессию по отношению к Украине.

Соответствующее заявление американский государственный деятель сделал в воскресенье, 23 января, передает Reuters. "Когда дело доходит до санкций, цель этих мер – сдержать российскую агрессию. Поэтому, если они будут введены сейчас, вы потеряете сдерживающий эффект", – пояснил госсекретарь в интервью телеканалу CNN.

Журналисты отметили, что сосредоточение большого количества российских войск вблизи украинской границы вызвало опасения Запада по поводу возможного нового вторжения. В то же время Москва утверждает, что ничего подобного не планирует.

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Блинкен подчеркнул, что если "еще одна российская армия" войдет на территорию Украины, агрессия вызовет незамедлительный ответ с ощутимыми последствиями для РФ.

У госсекретаря также спросили, ограничены ли США в плане защиты Украины из-за того, что нуждаются в поддержке России в отдельных переговорах по сдерживанию ядерной программы Ирана. "Ни в коей мере", – ответил политик.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, 23 января американский президент Джо Байден подтвердил введение санкций против России, если она решится на новый виток эскалации в Украине. Заявляется, что последствия для Кремля будут "быстрыми и серьезными".

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