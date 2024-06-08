Блинкен посетит Ближний Восток для продвижения плана прекращения огня в секторе Газа: что известно

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Ближний Восток. Целью его визита является продвижение плана прекращения огня в секторе Газа.

Об этом сообщает Госдепартамент США. Отмечается, что этот визит состоится на следующей неделе.

"10-12 июня посетит Израиль и ключевых арабских партнеров США – Египет, Иорданию и Катар", – говорится в сообщении.

Соединенные Штаты настаивают, чтобы ХАМАС принял план, изложенный неделю назад американским лидером Джо Байденом. Этот план предусматривает прекращение боевых действий не менее чем на шесть месяцев и освобождение заложников.

Поездка Блинкена станет его восьмым визитом в Ближний Восток после нападения террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Напомним, накануне, 6 июня, лидеры 17 стран во главе с США выступили с совместным заявлением, в котором призвали к принятию мирного соглашения между Израилем и представителями ХАМАСа, прекращению войны в секторе Газа и освобождению всех заложников.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль принял предложение президента США Джо Байдена о прекращении огня в секторе Газа, хотя считает этот план несовершенным. Об этом заявил советник премьер-министра Беньямина Нетаньяху по внешней политике Офир Фальк и отметил, что есть много деталей, которые необходимо проработать.