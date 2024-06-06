'Это ужасный прецедент': Трамп пригрозил оппонентам судом, если он выиграет выборы

Экс-президент США Дональд Трамп пригрозил, что его оппоненты могут столкнуться с судебными преследованиями, если он снова окажется в Белом доме. Решение суда присяжных признать его виновным по делу о фальсификации деловой документации Трамп назвал "ужасным прецедентом" для Соединенных Штатов.

Слова политика в среду, 5 июня, процитировало издание Sky News. Трамп, который неоднократно называл уголовные производства по нему политически мотивированными, отметил, что они могут привести к тому, что "следующий президент сделает то же самое".

Для американского народа, как считает экс-глава Штатов, это будет "ужасающим путем".

"Это ужасный прецедент для нашей страны. Значит ли это, что следующий президент сделает то же самое? Это действительно вопрос. Так что, знаете, это ужасный путь, на который они ведут нас, и очень возможно, что это произойдет с ними", – сказал он.

Ранее Трамп заявил, что отомстит своим противникам, когда вернется в Белый дом. Своих политических оппонентов он назвал плохими людьми и сказал, что рассекретит несколько ключевых файлов о теракте 11 сентября 2001 года, об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году и некоторых других событиях, вокруг которых в США распространяются теории заговора.

Это, по его убеждению, восстановит утраченное доверие к американским институтам.

Как известно, присяжные в суде Нью-Йорка признали Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы, выплаченной бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс за неразглашение истории о сексуальной связи с ним накануне выборов 2016 года.

Он был признан виновным по 34 пунктам обвинения. Каждый из них предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет. Официальный приговор экс-президенту будет оглашен только 11 июля. Это может быть штраф, условный срок или заключение до четырех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что намерения Трампа завершить войну в Украине благодаря уступкам диктатору Владимиру Путину могут быть опасны не только для Украины, но и для позиции США в мире. В случае победы РФ президент Штатов будет выглядеть слабым.

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