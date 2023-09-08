Сунак будет призывать Индию повлиять на Россию в вопросе войны против Украины: в FT раскрыли подробности

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак примет участие в саммите G20 в Нью-Дели. На полях саммита планируется его встреча с индийским коллегой Нарендрой Моди.

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Во время переговоров с Моди Сунак будет убеждать Индию использовать свое влияние на Россию, чтобы помочь в прекращении войны в Украине. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, Сунак в ходе встречи с Моди на полях саммита G20 будет убеждать последнего в том, что Индия должна поддержать необходимость ответственности России за вторжение в Украину и использовать свое влияние на РФ для того, чтобы помочь прекратить войну.

Этот визит станет для британского премьера первой поездкой в Индию после вступления в должность.

Кроме темы российско-украинской войны, как ожидается, в ходе переговоров в Нью-Дели Сунак и Моди обсудят прогресс в торговом соглашении, которое пытаются заключить обе страны.

В преддверии поездки Сунака в Индию спикер премьер-министра Британии рассказывал, что глава британского правительства планирует поднять в ходе переговоров с премьер-министром Индии вопрос вторжения РФ в Украину и собирается подталкивать Моди к большей активности в этом вопросе.

Сунак, по словам его спикера, "использует каждую возможность" во время поездки, чтобы продемонстрировать поддержку Киева со стороны Великобритании и "способствовать дальнейшему укреплению глобальной поддержки".

И Индия, как самая большая демократия мира, убеждены на Даунинг-стрит, должна играть "жизненно важную роль в разоблачении нападения России на права человека и саму демократию".

"Мы будем использовать встречи с Моди или в других местах, чтобы поощрить его использовать это влияние, чтобы покончить с жестоким вторжением", – сказал спикер.

Впрочем, в британском правительстве склоняются к мнению, что индийское правительство вряд ли кардинально изменит позицию по поводу российско-украинской войны на более решительную. Это государство сохраняло нейтралитет на протяжении всего конфликта, однако Моди делал заявления о влиянии развязанной Россией войны на цены на продовольствие и сырьевые товары и его последствия для его страны и других стран с развивающейся экономикой.

Напомним, накануне, 7 сентября, издание Bloomberg сообщило, что Китай изменил позицию по отношению к Украине перед саммитом G20. Пекин, по данным издания, занял более мягкий подход к Украине по сравнению с прошлым годом.

В прошлом году Пекин сохранял нейтральную позицию, удерживаясь от открытой поддержки России. При этом такая позиция фактически играла на руку Москве. В настоящее время китайские чиновники, принимавшие участие в переговорах по итоговому коммюнике саммита G20, заняли более мягкий подход к Украине по сравнению с прошлым годом. Все страны "Группы двадцати" договорились об общих формулировках по войне в Украине, но призвали все же найти компромисс с Россией.