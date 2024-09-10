Без матери осталось трое детей: стало известно о смерти 25-летней беременной украинки в Польше

В Польше в больнице скончалась 25-летняя беременная украинка, оставив троих детей без матери. Трагедия произошла еще 14 августа, однако о ней стало известно только сейчас.

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Об этом сообщает польское издание Wiadomosci. Женщину привезли в реанимацию в Краков из больницы в Новом Тарге в бессознательном состоянии из-за кровотечения. К сожалению, медики не смогли ее спасти.

Врачи обнаружили, что ребенок в утробе уже был мертвым, а женщина была инфицирована сепсисом.

Как стало известно, украинка несколько месяцев назад попадала в больницу в Новом Тарге в начале своей беременности, которая, как выяснили журналисты, была тяжелой. Но женщина не оставалась на стационарном лечении. Виновность медперсонала пока сложно установить, а руководство больниц воздерживается от комментариев.

У 25-летней украинки осталось трое детей.

Ранее сообщалось, что в Польше в конце июля возле города Познань в ДТП попал микроавтобус Fiat Ducato, в котором ехали украинцы. Автобус с пассажирами врезался в заднюю часть грузовика, водитель погиб, остальные пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины дорожной службы и автобуса, в котором находились граждане Украины. В результате аварии 9 человек получили ранения.

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