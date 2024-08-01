Микроавтобус с украинцами попал в ДТП возле Познани: есть погибший и пострадавшие. Фото

В Польше во вторник, 30 июля, возле Познани в ДТП попал микроавтобус Fiat Ducato, в котором ехали украинцы. Автобус с пассажирами врезался в заднюю часть грузовика, водитель погиб, остальные пострадали.

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Об этом сообщает Fakt.pl и 24 канал со ссылкой на МИД Украины. Авария произошла на автомагистрали А2 в селе Тульце.

"В автобусе кроме водителя было семь пассажиров. Среди них один гражданин Польши, остальные граждане Украины. Только один человек серьезно не пострадал. 62-летний водитель-украинец погиб на месте, другие были доставлены в больницу. Состояние двух пострадавших оценивают как тяжелое – 83-летней женщины и 62-летнего мужчины", – говорится в сообщении.

Некоторые пострадавшие были зажаты в микроавтобусе – для того, чтобы их освободить, понадобилась помощь спасателей. Трасса А2 была заблокирована в течение нескольких часов.

По предварительным данным, причиной аварии стала неосторожность водителя, однако точные обстоятельства происшествия должны выяснить следователи.

В МИД Украины отметили, что автобус с украинцами врезался в заднюю часть грузовика на участке автомагистрали, где ведутся работы по строительству полосы. Шесть пассажиров были госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

По факту ДТП было открыто уголовное производство. Это дело находится на контроле Генерального консульства Украины во Вроцлаве.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины дорожной службы и автобуса, в котором находились граждане Украины. В результате аварии 9 человек получили ранения.

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