В столице Сербии продолжаются протесты студентов против политики президента Вучича: что происходит. Фото

В столице Сербии Белграде 25 декабря студенты снова собрались на акцию протеста с требованием наказать виновных в трагедии на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад, которая произошла 1 ноября. Там обрушилась часть наружной крыши, в результате чего 15 человек погибли.

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В среду сотни людей снова вышли на митинг к зданию прокуратуры, требуя справедливости, передает The Guardian. Они считают, что авария произошла из-за некачественных строительных работ как следствие коррупции и кумовства. Правящая коалиция это отрицает.

Сотни студентов университетов митинговали против политики президента Сербии Александра Вучича и его правящей Сербской прогрессивной партии (СНП), которую они обвиняют в смертельном инциденте.

Люди требуют публикации документов, касающихся реконструкции вокзала, и привлечения к ответственности виновных в трагедии. Они несли плакаты с изображением окровавленной руки, которая, по их словам, символизирует ответственность правительства за обрушение навеса.

После 15-минутного молчания в память о жертвах аварии студенты прошли маршем к государственной прокуратуре в Белграде, чтобы доставить 1000 одинаковых писем протеста у офису Государственного прокурора Сербии Загорки Доловац.

"Студенты требуют, чтобы вы боролись за закон и справедливость, без каких-либо политических или коррупционных злоупотреблений", – сказано в письме.

Студенты, оппозиция и общественные организации обвиняют Доловац и прокуроров в медленном расследовании трагедии.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 декабря в Белграде граждане, среди которых студенты, фермеры и актеры, также собрались на протест на площади Славия. Участники масштабной акции протеста потребовали привлечения к ответственности виновных в трагедии в Новом Саде.

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