В Сербии студенты устроили протест на Новый год: чего требуют и что означает акция '15 минут молчания'. Фото и видео

В столице Сербии Белграде студенты, протестующие из-за падения навеса на реконструированном вокзале города Нови-Сад, убившего 15 человек, в Новый год перекрыли движение в центре города. Демонстрации прошли также в Нови-Саде, Нише и Крагуеваце.

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Как сообщает "Радио Свобода", на протест в ночь с 31 декабря на 1 января вышли студенты, уже почти месяц блокирующие факультеты в Белграде, и тысячи откликнувшихся на их призыв граждан. Они перекрыли движение от здания парламента Сербии до Студенческой площади, расположенной чуть более чем в километре.

Последние минуты старого года и первые минуты нового года они посвятили молчанию в память о погибших. Пока отголоски петард и фейерверков доносились до центра Белграда, участники протеста молча стояли на Студенческой площади, многие из них, – подняв телефоны.

Так они встретили 2025 год, отдав дань уважения трагедии в Нови-Саде, поэтому акция получила название "15 минут молчания" – по одной минуте, посвященной каждому погибшему.

Помимо Белграда, аналогичные акции прошли в трех университетских центрах Сербии: Нови-Сад, Ниш и Крагуевац.

Студенты несли транспаранты "Коррупция – руки вверх", "Детская революция", "Факультет критического мышления", "Студенты встали", "У вас руки в крови", "Нового нет – вы нам еще должны за старый".

"После того, что произошло в Нови-Саде, нет особого повода для празднования. Я желаю, чтобы эта система изменилась как можно больше к лучшему", – сказал журналистам Никола Петович, студент Белградского университета.

Илья Антич, студент факультета вычислительной техники, говорит, что целью новогоднего протеста является как борьба за будущее, так и сомнения в прошлом: "Мы боремся за этот новый, лучший год. И старый нам кое-что должен".

Во время марша по Белграду демонстранты частично изменили объявленный маршрут, избежав встречи со зрителями новогоднего празднования, организованного властями столицы, в котором большинство были сторонниками президента страны Александра Вучича.

Подъезд к площади за несколько часов до акции был перекрыт полицией с грузовиками городской компании "Белградский путь" и авто полиции.

Присутствия полицейских в форме вдоль линии марша протеста не было заметно, пишет "Радио Свобода".

Ключевое требование демонстрантов – публикация полной документации об аварии в Нови-Саде и падении навеса недавно реконструированного здания железнодорожного вокзала.

Власти опубликовали десятки документов, утверждая, что требования были выполнены, а студенты и часть экспертной общественности утверждают, что ключевые документы не были опубликованы.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 ноября 2024 года в Новом Саде на железнодорожном вокзале обрушилась часть внешней крыши, вследствие чего погибли 15 человек. Этот вокзал заработал только в июле после трехлетней реконструкции, которую осуществлял подрядчик из Китая. В Сербской железной дороге заявили, что рухнула та часть крыши, которая не была включена в работы по реконструкции.

С тех пор в Сербии продолжаются протесты против политики президента Вучича и его руководящей Сербской прогрессивной партии, которую обвиняют в трагедии. Участники демонстраций считают, что она произошла из-за некачественных строительных работ вследствие коррупции и кумовства. Правящая коалиция это отрицает.

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