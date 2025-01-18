Бербок сбежала от Шольца из-за отказа помогать Украине? РосСМИ расшерили в сети лживую версию фото

В сети распространили фото, на котором министр иностранных дел Германии Анналена Бербок якобы убегает от федерального канцлера Олафа Шольца. Ряд СМИ, в том числе кремлевские пропагандисты, заявили, что глава дипломатического ведомства "сбежала", так как Шольц отказался помогать Украине.

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В то же время Бербок объяснила, что суть фотографии неправильно поняли. Об этом глава немецкого МИД заявила в комментарии ZDF.

Издание Bild опубликовало свою версию с фотографией, заявив, что снимок показывает "крайне плохие" отношения между Шольцем и Бербок. Немецкие журналисты объяснили, что Шольц блокирует пакет помощи Украине на сумму три миллиарда евро, в то время как Бербок призывает главу правительства одобрить предоставление помощи Киеву.

Примечательно, что пропагандистские СМИ быстро распространили фото в российских Telegram-каналах. Кремлевские рупоры выдали, что Бербок якобы отказалась пожимать руку Шольцу и фотографироваться с ним.

Тем не менее Бербок заявила, что фотографию неправильно растолковали. По ее словам, снимок сделали "моментально", поэтому она просто не увидела руку канцлера.

"Из этого делается вывод, что я не подаю руку, хотя, как видно на фото, я даже не заметила, что происходит позади меня, потому что, как и у каждого человека, у меня нет глаз на затылке", – сказала глава МИД Германии.

Напомним, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт предложила Берлину "немедленно" остановить военную помощь Киеву, если Москва прекратит огонь и начнет мирные переговоры. По ее мнению, запрос вице-канцлера Германии Роберта Габека и министра обороны Бориса Писториуса на 3 млрд евро для поддержки Украины якобы "безответственное".

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус добиваются до выборов в Бундестаг выделения нового пакета военной помощи Украине на 3 млрд евро. Однако канцлер Олаф Шольц блокирует принятие решения.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 января Борис Писториус по итогам 25-го "Рамштайна" заявил, что Германия передаст Украине 50 дополнительных ракет к системам IRIS-T, которые изначально предназначались для Бундесвера. Также Киев получит 20 БМП Marder и 22 боевых танка Leopard 1А5.

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