В Германии 'друзья Путина' призвали прекратить военную помощь Украине

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт предложила Берлину "немедленно" остановить военную помощь Киеву, если Москва прекратит огонь и начнет мирные переговоры. По ее мнению, запрос вице-канцлера Германии Роберта Габека и министра обороны Бориса Писториуса на 3 млрд евро для поддержки Украины якобы "безответственное".

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55-летняя политик является лидером ультралевой партии "Альянс Сары Вагенкнехт". В интервью изданию Funke Media Group депутат сказала, что поставки оружия якобы не улучшили позицию Украины.

"Мы должны предложить России немедленно прекратить поставки оружия, если Россия согласится на прекращение огня на нынешней линии фронта и начало мирных переговоров", – заявила Вагенкнехт.

Также она категорически против, чтобы войска ФРГ направили на украинскую территорию для обеспечения мирного урегулирования.

"Украина нуждается в гарантиях безопасности, но они должны быть предоставлены нейтральными государствами", – считает Вагенкнехт. Добавим, что такими странами она назвала Бразилию, Китай, Индию и Турцию.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно министр обороны Германии Борис Писториус передал Вооруженным силам Украины новую колесную гаубицу RCH 155 для усиления артиллерии. Она стала первой из 54 гаубиц, заказанных для нашей страны. Ее символично принял посол Украины Алексей Макеев.

– 15 января в ФРГ объявили о передаче нового пакета военной помощи. Среди прочего наши Силы обороны получили боеприпасы разных калибров, дроны и бронированные машины.

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