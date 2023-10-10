Белый дом: Иран – соучастник нападения ХАМАС на Израиль, но фактов прямой причастности пока нет 

В Соединенных Штатах сказали, что Иран является соучастником атак боевиков ХАМАС на Израиль. В то же время у Вашингтона сейчас нет точных разведывательных данных или доказательств того, что Тегеран имеет прямое отношения к действиям террористов.

Об этом сказал представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в понедельник, 9 октября, передает издание Reuters. Он подчеркнул, что Иран длительное время поддерживает ХАМАС и предоставляет им и другим террористическим группировкам в регионе ресурсы.

Кроме того, Тегеран обучает боевиков. Однако Вашингтон не располагает доказательствами того, что Иран вместе с ХАМАС планировали вторжение в Израиль.

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"В этом отношении, очевидно, Иран является соучастником, но с точки зрения конкретных доказательств в отношении такого рода атак, то их у нас нет", – заявил Кирби.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на членов ХАМАС и ливанской террористической организации "Хезболла" заявили, что боевикам помогали планировать вторжение в Израиль спецслужбы Ирана.

Как утверждается, офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) работали с ХАМАС, чтобы создать воздушный, наземный и морской план вторжения. Они провели несколько встреч в Бейруте. В них также принимали участие боевики "Хезболлы".

9 октября на странице иранского правительства в соцсети Х появилось сообщение президента Ирана Эбрагима Раиси с поздравлением террористов ХАМАС с "победой" в войне против Израиля. Позже сообщение было удалено.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что от войны, которую сейчас ведет Армия обороны Израиля против террористов ХАМАС, зависит будущее его страны. Чем закончится этот конфликт, определит дальнейшее развитие событий в регионе.

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