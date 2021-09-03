Белорусские пограничники силой выгоняли мигрантов в Литву: все попало на видео

В Службе охраны границы Литвы заявили, что белорусские пограничники силой выгоняли мигрантов со своей страны. Силовики оттесняли их при помощи металлических щитов.

Соответствующие кадры ведомство обнародовало на своей странице в Facebook. На видео видно, что пограничники кричали "Встаем! Пошли! Вперед!" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Погранслужба Литвы уточнила, что группа из 13 мигрантов отказывалась пересекать границу. Они хотели вернуться в Беларусь, а из нее – домой.

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В то же время в ведомстве добавили, что белорусские пропагандисты регулярно распространяют фейки о насилии со стороны литовских пограничников, однако на деле все обстоит наоборот. И в Беларуси замалчивают жестокое обращение со стороны белорусских силовиков.

Напомним, что Украина предоставила Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи для защиты границы от наплыва мигрантов из Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Причина та же – наплыв мигрантов со стороны Беларуси.