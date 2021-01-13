Бельгія продовжила жорсткий карантин до весни

Влада Бельгії до 1 березня продовжила жорсткий карантин, який був введений ще 2 листопада 2020 року під час другої хвилі коронавірусу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на урядовий вісник. Обмеження мали діяти до 15 січня.

Представник міністра внутрішніх справ уточнив, що карантинні заходи можуть бути переглянуті до 1 березня.

Згідно з діючими обмеженням, в країні заборонено:

колективні заходи і релігійні служби,

обмежена кількість запрошених гостей,

роботу барів і ресторанів,

надання послуг, які передбачають особистий контакт за винятком медичних.

Також передбачені обмеження для траурних церемоній, а громадянам рекомендовано не їздити за кордон.

Крім того, зберіглася комендантська година, дистанційна робота, а студенти продовжать займатися у віддаленому режимі.

Єдине пом'якшення зачепило автошколи, яким дозволили працювати.

За даними на 12 січня, в Бельгії зафіксовано 665 тисяч випадків зараження коронавірусом. Водночас 45 тисяч пацієнтів одужали і понад 20 тисяч померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд Великобританії розглядає можливість посилення локдауну через зростання кількості заражень коронавірусом і рекордний показник смертей від нього.