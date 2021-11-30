Лукашенко заявил, что предложит Путину вернуть в Беларусь ядерное оружие, и назвал условие. Видео

Если ядерное оружие стран НАТО окажется в Польше, Беларусь предложит России свою территорию для размещения ядерного оружия. Это будут те виды, которые окажутся наиболее эффективными "при таком соприкосновении".

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщают "РИА Новости". Так он прокомментировал недавнее сообщение Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе более восточных (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"(В таком случае – ред.) я предложу (президенту РФ Владимиру Путину – ред.) Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь", – сказал Лукашенко.

Видео дня

По его словам, все будет оговариваться, однако речь идет о "наиболее эффективных при таком соприкосновении" системах.

"Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте", – добавил он.

Напомним, Столтенберг подчеркнул, что ожидает от Германии продление участия в системе совместного использования ядерного оружия, потому что это многосторонняя структура, которая важна для всей Европы. В свою очередь в российском МИД уже заговорили о "нарушении договоров".

"Это значит, что для НАТО, коллективным голосом которого говорит генеральный секретарь, основного акта Россия – НАТО больше не существует", – заявил министр иностранных дел России.

Ранее Лукашенко уже высказал мнение, что в случае развязывания Западом вооруженного конфликта на территории Беларуси, в него будут втянуты НАТО и Россия. Причем эта война, вероятно, будет ядерной.

Он заверил, якобы Беларусь всегда старалась жить мирно с соседними странами. В этом контексте упомянул проведение "нормандского" саммита и встречи Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске.

Как сообщал OBOZREVATEL: