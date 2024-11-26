Украинская разведка провела на Змеином спецоперацию ГУР-КИТ: фото нетипичной эвакуации удивят

Украинские разведчики провели необычную операцию на острове Змеиный, они эвакуировали 15 котиков в приют "Сириус". Мероприятие по спасению проходило при поддержке фондов "Повернись живим" и MacPaw Foundation.

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Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в Telegram. Решение об эвакуации животных было принято из-за похолодания.

"Приближение зимних морозов усложняет беззаботную жизнь многочисленных кошек и котят, обитающих на острове Змеиный. Поэтому бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, которые осуществляли патрулирование, решили сделать важное дело – эвакуировали 15 животных с острова на "большую землю", – отмечается в сообщении.

После адаптации спасенных кошек сможет взять под опеку каждый желающий.

Следует отметить, что украинские воины и благотворительные фонды уже не раз спасали животных во время войны. В частности, во время боевой операции в Харьковской области в этом году военнослужащие 92-й ОШБр нашли в разрушенном доме голодных совят, запертых в клетке.

Их спасли и передали под опеку начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову, известному своей любовью к животным. У него дома живут коты Гюнтер и Змей, лягушонок Петр и канарейки. В конце концов, совят передали в зоопарк Киева, где они живут в специальном авиарие.

Что известно о приюте "Сириус"

"Сириус" – самый большой приют для бездомных животных в Европе, переживший оккупацию. Он находится в селе Федоровка в Киевской области, работает с 2000 года.

Сейчас под опекой приюта находятся более 3000 собак и кошек. За годы работы "Сириуса" свой теплый дом обрели более 10 000 животных, а 8000 были спасены.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве состоялась торжественная церемония награждения четырехлапых героев, которые вместе со своими наставниками помогают защищать Украину от агрессии оккупантов. Пес Рем и Финч, служебные собаки СБУ, были отмечены Кинологическим союзом Украины во время мероприятия "Четырехлапые защитники".

Рем участвовал в спецоперациях в начале войны в Николаеве, а также работал во время деоккупации Херсона. В настоящее время он охраняет группы беспилотных летательных аппаратов СБУ на передовой.

Финч работает как детектор взрывчатки, помогая в разминировании и охране спецназовцев. Его боевой путь начался в районах проведения АТО/ООС, и сейчас он продолжает свою важную работу на фронте.

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