Балканы накрыла сильная снежная буря: десятки тысяч домов остались без света. Фото, видео

Десятки тысяч домов в Боснии и Герцеговине остались без электричества из-за сильного снегопада и ветра, обрушившихся на Балканы. Практически все трассы заблокированы непогодой, из-за чего доступа в некоторые города и поселения вообще нет.

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Власти Боснии, Сербии и Хорватии запретили движение тяжеловесных транспортных средств и ввели жесткие ограничения на всех дорогах, передает euronews. Штормы накрыли Боснию, Хорватию, Словению, Сербию, Косово, Черногорию и Северную Македонию – то есть весь Балканский полуостров.

Сотни транспортных средств застряли в снегу как минимум на 10 часов в западной Боснии, прежде чем они смогли продолжить свое путешествие.

В указанных странах чиновники советуют гражданам оставаться дома и избегать поездок, если это возможно.

Не менее 150 000 домов в Боснии были обесточены, поскольку шторма повредили практически все воздушные линии электропередач. А из-за отсутствия электричества подавляющее большинство домов потеряло доступ к отоплению и воде.

В северо-западной Боснии жители остались без чистой питьевой воды, а школы в регионах закрыты второй день подряд.

Город Дрвар, полностью отрезанный от внешнего мира из-за блокированных дорог и магистралей, объявил чрезвычайное положение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Турции на горнолыжном курорте Эрзурум Паландокен состоялся восток лавины, когда на гору поднималась молодежная национальная сборная по дзюдо. В результате стихийного бедствия погиб 16-летний спортсмен, еще четверо получили травмы.

Заметьте: недавно ученые установили, что под лавинами стало выживать больше людей, чем 40 лет назад. В частности, общий уровень выживания во время лавин в Швейцарии вырос с 43,5% до 53,4%, то есть из каждых 100 пострадавших сейчас спасают примерно на десять человек больше.

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