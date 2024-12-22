На горнолыжном курорте в Турции взошла лавина: есть жертва и пострадавшие. Фото и видео

В Турции на горнолыжном курорте Эрзурум Паландокен произошел сход лавины, когда на гору поднималась молодежная национальная сборная по дзюдо. Вследствие стихийного бедствия погиб 16-летний спортсмен, еще четверо получили травмы.

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Трагедия произошла около десяти часов утра в субботу, 21 декабря, сообщил губернатор Эрзурума Мустафа Чифтчи. По его словами, трое из четырех человек, попавших под лавину, были спасены, но один спортсмен 2008 года рождания, Эмре Язган, погиб, передают турецкие СМИ.

Язган еще дышал, когда его вытаскивали из-под лавины, но позже, несмотря на все вмешательства, парень умер.

Он был одним из самых важных спортсменов национальной сборной по дзюдо. Эмре Язган жил в Дарыдже в провинции Коджаэли. Он учился в средней школе естественных наук Дарыджи и добился многих успехов, передает турецкий телеканал TRT Haber.

Брат-близнец Эмре в хорошем состоянии, его жизни ничего не угрожает.

"Мы всегда соблюдаем меры предосторожности. Поскольку это вне нашей зоны ответственности, мы ничего не смогли делать. Мы получили информацию, что 14 человек вышли на прогулку, три человека попали под лавину. Один погиб. Состояние пострадавших хорошее. Инцидент произошел за пределами трассы. Риска схода лавины сейчас нет", – сообщил в свою очередь мэр столичного муниципалитета Эрзурума Мехмет Секмен.

По словам Мустафы Чифтчи, спортсмены разбили лагерь в районе горы Паландокен за четыре дня до трагедии и планировали пробыть там до конца следующей недели.

Губернатор рассказал, что встретился с тренерами пострадавших спортсменов и спросил, как они определили маршрут.

"Они сказали мне: "Мы знаем этот регион уже около четырех-пяти лет. Поэтому нам не нужно было откуда-либо получать информацию", – рассказал Чифтчи.

Чиновник также указал, что региональное управление метеорологии предупреждало об опасности заморозков, обледенения и схода лавин на крутых и наклонных местах.

"Итак, мы думаем, что такой инцидент произошел потому, что наши спортсмены не знали об этом. Я обеспокоен этим трагическим инцидентом. Я выражаю соболезнования нашему народу", – сказал он.

Прокуратура уже начала расследование, также будет проведено административное расследование.

Место, где произошла трагедия, находится в километре от горнолыжного курорта, все трассы продолжают использоваться любителями лыжного спорта, заявил губернатор.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно ученые установили, что под лавинами стало выживать больше людей, чем 40 лет назад. В частности, общий уровень выживания во время лавин в Швейцарии вырос с 43,5% до 53,4%, то есть из каждых 100 пострадавших сейчас спасают примерно на десять человек больше.

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