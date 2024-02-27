Байден заявил, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению о прекращении огня: когда могут заключить

В ближайшее время представители Израиля и боевики террористической организации ХАМАС проведут переговоры в Катаре об освобождении заложников. Более того, стороны могут заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

По прогнозам президента США Джо Байдена, прекращение огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа начнется к понедельнику 4 марта. Об этом сообщает Reuters.

Американский президент подчеркнул, что присутствие обеих сторон на так называемых непрямых переговорах – встречах посредников отдельно, но в одном и том же городе – предполагает, что переговоры продвинулись дальше, чем когда-либо. Также Байден выразил надежду, что прекращение огня начнется в ближайшие дни.

"Я надеюсь, что к началу выходных, к концу выходных. Мой советник по национальной безопасности говорит мне, что мы близки. Мы близки. Мы еще не закончили. Я надеюсь, что к следующему понедельнику у нас будет прекращение огня", – заявил Байден.

Стоит отметить, что публично Израиль и ХАМАС продолжают занимать весьма разные позиции в отношении возможного перемирия, обвиняя друг друга в задержках. В то же время американские чиновники заявили, что США упорно добивались заключения соглашения об отсрочке освобождения заложников к началу Рамадана 10 марта.

При этом после встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани Исмаил Хания, главарь ХАМАС заявил, что его группировка прилагает усилия, чтобы положить конец войне. Однако он обвинил Израиль в затягивании времени, пока жители Газы умирают в осаде.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова к соглашению. Он также добавил, что ХАМАС должен отказаться от всех своих требований.

"Очевидно, что мы хотим этой сделки, если сможем ее заключить. Это зависит от ХАМАС. На самом деле теперь это их решение. Они должны вернуться к реальности", – сказал Нетаньяху.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прокомментировал ожидаемую израильскую операцию в Рафахе. Он также рассказал о том, были ли планы ЦАХАЛ войти в город на юге Газы в начале наземного наступления, и если да, то почему это был шаг не сделан тогда.

Ранее сообщалось, что военные Израиля обнаружили еще одну обширную сеть тоннелей террористов ХАМАС на юге Газы. Подземные укрепления в Хан-Юнисе использовались командованием террористической группировки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Госдепе США заявили, что в ближайшие месяцы для Израиля есть "экстраординарная возможность" нормализовать отношения со своими арабскими соседями.