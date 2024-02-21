В ЦАХАЛе показали обширную сеть тоннелей под Хан-Юнисом, которую использовали лидеры ХАМАС. Видео

Военные Израиля обнаружили еще одну обширную сеть тоннелей террористов ХАМАС на юге Газы. Подземные укрепления в Хан-Юнисе использовались командованием террористической группировки.

Как рассказали в Армии обороны Израиля ЦАХАЛ, военные инженерно-саперного подразделения "Яхалом" обнаружили несколько заминированных и укрепленных баррикадами входов в ранее неизвестные туннели. Израильтяне прорвали баррикады, охраняемые боевиками ХАМАС.

Террористы были убиты в ближнем бою, после чего военные ЦАХАЛ обследовали найденное подземное убежище. Оказалось, что тоннель протяженностью более километра включает в себя жилые помещения, а также инфраструктуру водо- и электроснабжения.

"Этот тоннель является частью стратегической и разветвленной подземной сети, расположенной под Хан-Юнисом, которая использовалась командованием ХАМАС и бригадой Хан-Юниса (террористическая группировка) для укрытия и ведения боевых действий", – прокомментировали находку военные Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, министр военного кабинета Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль не прекратит огонь ни на один день, пока ХАМАС не вернет всех заложников. ЦАХАЛ продолжит боевые действия даже во время Рамадана и дойдет до Рафаха.

Ранее в Госдепе США заявили, что в ближайшие месяцы для Израиля есть "экстраординарная возможность" нормализовать отношения со своими арабскими соседями.