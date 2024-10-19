Байден заинтриговал: президент США знает, как Израиль отомстит Ирану за ракетную атаку

Президент США Джо Байден утверждает, что ему известно, каким будет ожидаемый ответ Израиля на ракетную атаку Ирана 1 октября. Однако он отказался обнародовать детали.

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Об этом пишет Bloomberg. Байден ответил на вопросы репортеров перед вылетом в Вашингтон из Германии после короткого визита.

Журналист спросил Байдена, понимает ли он, что сделает Израиль в ответ на атаку Ирана и знает ли, когда это произойдет.

"Да и да", – заинтриговал ответом глава Белого дома

На вопрос, поделится ли он этой информацией, американский президент лаконично ответил в том же духе: "Нет и нет".

Напомним, 1 октября Иран запустил по Израилю около 200 баллистических ракет. Корпус стражей исламской революции через государственное телевидение заявил, что эта атака является ответом на убийство Хасана Насраллы, генерального секретаря группировки "Хезболла", и если Израиль ответит, то снова почувствует удар.

Впрочем, атака Ирана была неэффективна. Почти все ракеты перехватило израильское ПВО.

Отбиваться от атак Израилю помогали и другие страны. В частности, иранские ракеты перехватывали два американских эсминца. В защите неба над Израилем участвовали также ВВС Иордании.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что Тегеран "совершил большую ошибку", нанеся массированный ракетный удар по Израилю 1 октября, и он за это поплатится. Политик отметил, что удар по Израилю "провалился" и был сорван благодаря израильской системе ПВО, которая "является самой совершенной в мире". Нетаньяху не исключает ударов по нефтяным месторождениям и даже ядерным объектам Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA:

27 сентября Армия обороны Израиля ликвидировала главаря "Хезболлы" Хасана Насраллу авиаударом по бункеру в Бейруте. Штаб террористов находился под гражданской инфраструктурой, рядом были школы ООН.

В результате прилета в ливанской столице образовался кратер глубиной около 70 метров. Видео с последствиями авиационного удара можно просмотреть по ссылке.

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