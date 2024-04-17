Байден сказал, подпишет ли законы о помощи Украине и Израилю, если их примет Конгресс

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сделал заявление об отдельных законопроектах с дополнительной помощью Украине и Израилю, обнародованных в Палате представителей. Глава Штатов сказал, что подпишет эти документы сразу же после того, как они будут одобрены Конгрессом.

Заявление Байдена опубликовали в среду, 17 апреля, на сайте Белого дома. Президент призвал Палату представителей рассмотреть и принять законопроекты уже на этой неделе, а Сенат – последовать ее примеру.

"Я немедленно подпишу эти законы, чтобы послать миру сигнал: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России добиться успеха", – сказал Байден.

Глава Белого дома добавил, что поддерживает законопроекты, направленные на оказание критической поддержки Израилю и Украине, предоставление гуманитарной помощи палестинцам в Газе и укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Израиль сталкивается с беспрецедентными атаками со стороны Ирана, а Украина сталкивается с продолжающимися бомбардировками со стороны России, которые резко усилились за последний месяц", – говорится в заявлении главы Штатов.

Напомним, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что американские законодатели будут голосовать за помощь Украине и Израилю в субботу, 20 апреля. Отмечается, что два пакета помощи будут рассмотрены отдельно.

Ранее на сайте Палаты представителей обнародовали текст законопроекта о помощи Украине. В нем, в частности, говорится, что в кратчайшие сроки после вступления закона в силу президент США должен предоставить Украине ракеты ATACMS.

Всего документ предусматривает предоставление нашему государству $60,8 млрд.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Палате представителей представили законопроекты относительно помощи Израилю и Тайваню. В тексте документа о помощи Израилю говорится, что Иерусалиму Штаты могут выделить $26,4 млрд.

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