Байден сделал четкое заявление: американский политтехнолог дал прогноз, что будет с военной помощью Украине

После начала работы нового состава Палаты представителей Конгресса США, где большинство получила Республиканская партия, позиция Соединенных Штатов относительно Украины не изменится. Киев и в дальнейшем будет получать военную помощь.

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Такое мнение в эфире программы Must Know с Алексеем Мустафиным на канале OBOZREVATEL TV высказал американский политтехнолог и политолог Джейсон Смарт, ведущий свою деятельность в Украине и на территории постсоветских государств. Он объяснил, что в Конгрессе продолжает сохраняться проукраинское большинство.

"Демократы все до единого поддерживают Украину. Даже если 30% республиканцев не будут голосовать за решение в поддержку Украины, все равно в парламенте не будет антиукраинского большинства. Количества республиканцев, настроенных за Украину, хватит для того, чтобы вместе с демократами сформировать проукраинское большинство", – убежден Джейсон Смарт.

Также он напомнил о том, что Джо Байден не раз говорил, что готов поддерживать Украину до тех пор, пока будет президентом США.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 8 ноября 2022 года в США состоялись промежуточные выборы в обе палаты Конгресса. Традиционная борьба шла между Демократической и Республиканской партиями. В итоге демократам удалось сохранить контроль над Сенатом, а кандидаты-республиканцы, которых лично поддерживал Дональд Трамп, с треском провалились.

3 января Палата представителей Конгресса США по итогам трех раундов голосования не смогла выбрать нового спикера. Выдвигавшемуся на эту должность лидеру республиканцев Кевину МакКарти не удалось заручиться поддержкой большинства.

А 4 января стало известно, что Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине. Планируется, что в него будут включены дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

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