Палата представителей впервые за 100 лет не выбрала спикера в первом туре: кандидатов ждет новое голосование

Во вторник, 3 января, Палата представителей Конгресса США по итогам трех раундов голосования не смогла выбрать нового спикера. Выдвигавшемуся на эту должность лидеру республиканцев Кевину МакКарти не удалось заручиться поддержкой большинства.

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Трансляция заседания Палаты представителей проходила в прямом эфире. МакКарти с трех попыток не сумел набрать нужные для избрания спикером 218 голосов.

В общей сложности на голосование было выставлено три кандидатуры: от республиканцев – Кевин МакКарти и Эндрю Биггс, а от демократов – Хаким Джеффрис. Перед голосованием американские СМИ сообщали, что МакКарти пришлось пойти на ряд уступок, чтобы попытаться убедить конгрессменов поддержать его.

Как известно, в Палате представителей республиканцы имеют 222 мандата, тогда как демократы – 212. По регламенту для избрания спикером один из кандидатов должен набрать 218 голосов.

В первом туре демократ Хаким Джеффрис собрал все 212 голосов демократов, тогда как Кевин МакКарти получил всего 203 голоса, Энди Биггс получил поддержку 10 конгрессменов, а девять республиканцев не поддержали ни одного из кандидатов.

Во второй и третьей попытках МакКарти набрал еще меньше – 202 голоса, в то время как его основной соперник демократ Хаким Джеффрис – все те же 212 голосов.

Таким образом, новый состав Палаты представителей Конгресса США завершил день, так и не приступив к работе. Выбирать спикера продолжат в среду, 4 января.

Интересно, что Палата представителей не смогла выбрать спикера с первого раза впервые за 100 лет. В последний раз потенциальный спикер не смог победить в первом туре голосования в 1923 году, тогда Фредерику Гиллетту понадобилось три дня и девять голосований, чтобы окончательно победить.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 8 ноября 2022 года в США состоялись промежуточные выборы в обе палаты Конгресса. Традиционная борьба шла между Демократической и Республиканской партиями. В итоге демократам удалось сохранить контроль над Сенатом, а кандидаты-республиканцы, которых лично поддерживал Дональд Трамп, с треском провалились.

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