Байден: Путин не готов применить ядерное оружие после приостановки участия в ДСНВ

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал решение РФ приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США. Он не считает, что российский диктатор думает об использовании ядерного оружия.

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Однако, по словам американского лидера, это решение президента РФ не очень ответственное. Об этом Байден сказал в среду, 22 февраля, в интервью ABC News.

"Сделать это – большая ошибка", – отметил он.

Президент США добавил, что он "не уверен, что еще он (Путин – Ред.) мог сказать в своей речи", однако считает, что это ошибка. Американский лидер выразил уверенность, что Штаты смогут это исправить.

Американско-российский договор о дальнейшем сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНВ-3) был подписан президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым 8 апреля 2010 года. В 2021 году его продлили на пять лет, однако Путин досрочно приостановил участие РФ в договоре.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ не планирует применять ядерное оружие в Украине. По его словам, в этой войне нет предпосылок к его использованию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию РФ. В частности, диктатор заявил, что РФ приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

– О том, что это за договор и какие последствия может иметь для цивилизованного мира односторонний выход из России, читайте в нашем материале.

– Добавим, что у Лаврова после скандального заявления Путина "дали заднюю". В МИД РФ заявили, что Москва будет придерживаться ограничений по ядерному оружию.

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