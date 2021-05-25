Байден призвал Лукашенко освободить Протасевича и других политзаключенных

Президент США Джо Байден призвал власти Беларуси освободить журналиста Романа Протасевича и других политических заключенных режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Вынужденную посадку коммерческого рейса Ryanair в Минске он назвал "отрицанием международных норм".

По его словам, этот инцидент и последнее видео задержанного, которое, очевидно, было сделано под принуждением, является позорным наступлением как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы. Заявление американского лидера появилась на сайте Белого дома.

"США присоединяются к странам всего мира, требуя его (Протасевича. – Ред.) освобождения, а также освобождения сотен политических заключенных, которых несправедливо удерживает режим Лукашенко. Присоединяюсь ко многим призывам провести международное расследование для выяснения всех обстоятельств дела", – отметил Байден.

Он одобрительно отозвался на новость о том, что Европейский Союз тоже призвал к целенаправленным экономическим санкциям и другим мерам в этой ситуации. А также попросил свою команду разработать соответствующие варианты привлечения к ответственности виновных в тесной координации с ЕС, другими союзниками, партнерами и международными организациями.

Глава Белого дома приветствовал идею немедленного международного расследования для выяснения всех обстоятельств этого дела. А еще заверил в беспрекословной поддержке белорусского народа, который на протяжении месяцев требовал демократии, уважения прав человека и основных свобод.

"Я приветствую мужество и решимость белорусов, которые борются за основные права, в частности журналистов, таких как Роман Протасевич, а также лидеров оппозиции, таких как Светлана Тихановская и ее муж Сергей Тихановский. США в дальнейшем будут стоять вместе с народом Беларуси в его борьбе", – подытожил Байден.

Напомним: во всем цивилизационном мире задержание Протасевича считают беспрецедентным случаем и актом международного терроризма. Беларуси теперь угрожают прекращением полетов над территорией страны и введением запрета для национальной авиакомпании приземляться в аэропортах ЕС. Из-за Лукашенко и его режима Беларусь постепенно превращается в страну изгоев. Подробнее читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

белорусского журналиста и основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о якобы минировании. О деталях инцидента читайте в материале.

Многие мировые лидеры осудили инцидент. Нелегитимного президента Беларуси Лукашенко они назвали угрозой международной безопасности и призвали усилить на него давление.

Отец Романа назвал хорошо спланированной акцией спецслужб инцидент с самолетом, вынужденным приземлиться в Беларуси, когда задерживали его сына. Мужчина сравнил произошедшее с террористическим актом.