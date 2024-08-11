Байден признался, почему снял свою кандидатуру с выборов президента США

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден отказался участвовать в выборах прездента-2024 по той же причине, по которой он баллотировался четыре года назад – чтобы сохранить демократию и победить республиканца Дональда Трампа. Байден уверен, что сейчас американцы и сама демократия на "переломном этапе мировой истории".

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Об этом президент сказал в интервью CBS. Напомним, что он снял свою кандидатуру 21 июля в пользу нынешней вице-президентки США Камалы Харрис.

"Произошло следующее: ряд моих коллег-демократов в Палате представителей и Сенате посчитали, что я могу навредить им в гонке", – признал Байден.

Ставки на будущих ноябрьских выборах в США очень высоки. По мнению Байдена, Трамп "представляет реальную угрозу американской безопасности", поэтому Демократическая партия обязана его победить.

Также лидер США сказал, что американцы "переломном моменте в мировой истории" и что решения, которые они принимают сейчас, определят, как будут выглядеть следующие шесть десятилетий. "Демократия – это ключ", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно Джо Байден сказал, что "совершенно не уверен" в мирной передаче власти в январе 2025 года, если Дональд Трамп потерпит поражение. Он считает, что все слова республиканца о дальнейшем развитии событий следует воспринимать серьезно, в том числе и о "кровопролитии".

– Мнение историка Тимоти Снайдера о том, что значит для Украины отказ Джо Байдена от выборов, читайте по ссылке.

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