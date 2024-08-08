Байден 'совершенно не уверен' в мирной передаче власти, если Трамп потерпит поражение на выборах

Президент США Джо Байден заявил, что "совершенно не уверен" в мирной передаче власти в январе 2025 года, если кандидат на должность Дональд Трамп потерпит поражение. Он считает, что все слова политика о дальнейшем развитии событий следует воспринимать серьезно, в том числе и о "кровопролитии".

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Такими мыслями лидер Белого дома поделился в интервью CBS News. Политик подчеркнул, что Трамп действительно подразумевает то, что говорит.

"Если Трамп проиграет, я совершенно не уверен. Он подразумевает то, что говорит. Мы не воспринимаем его серьезно. Он имеет это в виду, когда говорит: "Если мы проиграем, будет кровопролитие, это будут украденные выборы"", – подчеркнул Байден.

Как пишет медиа, это было первое интервью лидера страны после того, как он покинул президентскую гонку 2024 года и поддержал вице-президента Камалу Гаррис в номинации от Демократической партии. Интервью выйдет в эфире CBS News Sunday Morning в воскресенье, 11 августа.

Комментарии Трампа о "кровавой бане" прозвучали на предвыборном митинге в Огайо в марте и вызвали споры: кампания Байдена и другие демократы выразили тревогу, тогда как лидер республиканцев и его союзники заявили, что он имел в виду якобы экономические последствия торговой политики США.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Данные нового опроса от NPR/PBS News/Marist показали, что вице-президент США Камалла Гаррис лидирует с преимуществом в 3% в противостоянии с Трампом на прошедших в ноябре выборах. Рейтинг представительницы Демократической партии вырос после того, как действующий президент Джо Байден снял свою кандидатуру и поддержал ее.

– Издание Politico пишет, что представление о том, что Дональд Трамп в российско-украинской войне будет играть на стороне кремлевского диктатора Владимира Путина, ошибочно. Сам Трамп назвал фейком утверждение, что он будет якобы поддерживать кремлевского лидера. А Владимиру Зеленскому он пообещал "добиваться справедливого мира".

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