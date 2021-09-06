Главное, чем сильна американская демократия – положительными примерами.

Как только Америка показывает впечатляющие результаты, факел Статуи Свободы начинает светить ярче, слепя глаза автократам всего мира, пробуждая в сердцах простых людей желание создать в своих странах демократические системы.

Против силы примера бессильны репрессии – заключение политических оппонентов в тюрьмы, списки "иностранных агентов", реестры "нежелательных организаций", двухминутки ненависти на ТВ и гордость античными советскими достижениями, когда делал все народ, а номенклатура присвоила себе плоды.

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Джо Байден приказал рассекретить документы ФБР, относящиеся к 11 сентября 2001 года. Выполняя свое предвыборное обещание. Молодец. Отлично, Джо. Так и надо.

У нас в следующем году двадцать лет трагедии "Норд-Оста", но что-то не слышно с верхов желания рассекретить документы. "Заиграли". "Что теперь ворошить?". "Давно это было".

Следствие такого подхода – власти и дальше могут творить, что угодно, не опасаясь за последствия. По принципу "лес рубят – щепки летят".

И в предвыборных обещаниях 2018-го года нашего выдающегося историка и народоведа не было пункта об открытии документов ФСБ и других ведомств по "Норд-Осту". У нас случилось иное – говорить на выборах об одном, а после переназначения почистить у народа карманы, вымести их метлой повышения пенсионного возраста.

Народ Америки должен знать. Там ему принадлежит власть. Поэтому Байден открывает документы.

При том, что и до него многое о 9⁄11 властями США было раскрыто. Начиная с 600-страничного отчета Национальной комиссии, созданной Конгрессом и президентом Бушем.

Эй, пропагандисты! С тудейной Раши, с разнузданной площади Смоленской, из студийного соловьевского хоррора, заголите нам правду – объясните на примере раскрытия документов преимущества "нашей" (вашей) системы перед американской!

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