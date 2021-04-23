Байден предупредил Эрдогана, что планирует признать геноцид армян – СМИ

Президент США Джо Байден в пятницу, 23 апреля, во время телефонной беседы сказал турецкому коллеге Реджепу Эрдогану, что он планирует признать резню армян в Османской империи в 1915 году геноцидом.

Об этом сообщил осведомленный о разговоре лидеров источник, пишет CNN. В целом беседу Байдена и Эрдогана он описал как "напряженную".

Отмечается, что предшественники Байдена решили не использовать это слово, так как боялись разрушить связи с ключевым региональным союзником. Известно также, что американский президент может сделать такое заявление в субботу, 24 апреля, в рамках официальной речи в День памяти.

В официальных отчетах Белого дома и Турции тема геноцида не упоминается. В ходе диалога речь шла о двусторонних отношениях, расширении сфер сотрудничества и урегулировании разногласий.

Байден и Эрдоган договорились о встрече во время саммита НАТО, который состоится в июне. На ней планируется обсудить все двусторонние и региональные вопросы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джо Байден 13 апреля провел телефонный разговор с Путиным и призвал его снизить напряженность на границе с Украиной.