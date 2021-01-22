Байден поручил разведке всерьез заняться Россией: в Москве ответили

Президент США Джо Байден поручил американским спецслужбам изучить данные, чтобы привлечь Россию за отравление оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Также разведка США проверит информацию о взломе сетей федеральных ведомств и подозрения о выплате вознаграждений за американских солдат в Афганистане.

"При том, что мы работаем с Россией для продвижения американских интересов, мы одновременно работаем и над тем, чтобы привлечь ее к ответу за ее авантюрные и недружественные действия, и с этой целью президент также даст поручение разведывательному сообществу подготовить полный анализ кибервзлома компании Solar Winds, российского вмешательства в выборы 2020 года, применения ею химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального и подозрений в выплате вознаграждений за американских солдат в Афганистане", – сообщила Псаки.

Отметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не будут комментировать решение Байдена по расследованию дел против России.

"Мы с вами помним, что многочисленные расследования относительно российского вмешательства были проведены, были потрачены достаточно немалые средства американских налогоплательщиков на это, в результате мы слышали официальные вердикты об отсутствии такого вмешательства (в выборы США – Ред.)", – сказал Песков.

Информацию об атаке на американских военных в Афганистане он назвал неправдивой.

"Это не что иное, как фейк, и что спецслужбы не располагают такой информацией и не могут ее подтвердить", – отметил пресс-секретарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден захотел продлить действие договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3 между Россией и США на пять лет.