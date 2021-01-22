Байден захотел продлить ядерный договор с Россией

Президент США Джо Байден захотел продлить действие договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3 между Россией и США на пять лет.

Документ ограничивает количество американского и российского стратегического ядерного оружия, пишут Reuters и AP. При этом его действие заканчивается в феврале 2021 года.

Отмечается, что предложение Белого дома уже передали российской стороне. Представитель администрации президента Джен Псаки во время брифинга подтвердила намерения Байдена и подчеркнула важность продления договора, передает "Интерфакс-Украина".

"Я могу подтвердить, что мы намерены добиваться продления СНВ-3 на пять лет. Такая возможность предусмотрена соглашением. Это соглашение гарантирует стабильность", – сказала она.

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