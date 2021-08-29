Талибы перекрыли доступ к аэропорту Кабула, спецоперации по эвакуации из Афганистана завершаются

Талибы закрыли кабульский аэропорт в субботу для большинства афганцев, надеющихся на эвакуацию, поскольку США и их союзники сворачивают воздушную перевозку. Западные лидеры намерены далее вести переговоры с талибами о вывозе тех, кто хочет покинуть страну.

Как сообщил АР, всего силами иностранных военных было вывезено из страны через аэропорт 117000 человек. Значительная часть из них были эвакуированы в США и Европу.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что силы группировки готовы мирно взять под свой контроль аэропорт, когда американские войска улетят.

Он отметил, что талибы развернули дополнительные силы за пределами аэропорта, чтобы не допустить скопления больших толп после взрывов в четверг. На дорогах, ведущих к аэропорту, возникли новые уровни контрольно-пропускных пунктов, некоторые из которых были укомплектованы боевиками "Талибана".

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Афганец, который работал переводчиком в армии США, рассказал журналистам, что он находился с группой людей, которым было разрешено покинуть страну. Они пытались добраться до аэропорта поздно вечером в пятницу. Пройдя три блокпоста, их остановили на четвертом. Последовал спор, и талибы заявили, что американцы сказали им пропускать только владельцев американских паспортов.

"Я так безнадежен в отношении своего будущего", - сказал этот человек Associated Press.

"Талибан" призвал афганцев остаться, пообещав амнистию даже тем, кто воевал против них, и заявил, что коммерческие полеты возобновятся.

Издание добавило, что большинство эвакуированных были рады спасению, однако для части из них вынужденное переселение стало личной катастрофой.

Так, эвакуированный в Испанию афганский 29-летний журналист Шабир Ахмади, ставший объектом нападения талибов, сказал, что Соединенные Штаты вдохновляли его и других на то, чтобы сделать Афганистан лучше, однако позволили группе повстанцев вернуть себе власть.

"Они отказались от нового поколения Афганистана", - сказал Ахмади.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина эвакуировала из столицы Афганистана Кабула более 600 человек.