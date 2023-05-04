Байден отметил храбрость украинцев во время войны с РФ: они просто делают невероятную работу

Глава Белого дома в Вашингтоне Джозеф Байден заявил, что Украина отличается неимоверно мужественной армией и народом. На фоне полномасштабных военных действий России они больше года совершают невероятную работу.

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Слова американского президента передает пресс-служба его администрации. Байден отметил особую значимость военных ВСУ в ходе встречи с бойцами регулярной армии США, которые проводят учения в качестве партнеров.

"Хочу воспользоваться моментом, чтобы отметить впечатляющие результаты за последние несколько месяцев. Вы вооружили, снарядили, подготовили гордую и отважную украинскую армию и помогли ей сохранить свободу и демократию", – заметил политик.

Также он подчеркнул, что не только солдаты Украины заслуживают на уважение и восхищение. Немаловажную роль в сохранении суверенитета родной страны сыграл ее собственный народ.

"Должен вам признаться, был немного удивлен тем, насколько мужественны, насколько впечатляюще храбрые не только военные, но и украинский народ. Они просто делают невероятную работу", – резюмировал Байден.

Как сообщал OBOZREVATEL, в западной прессе пояснили, почему в США, так и не стартовала поставка вооружений Украине согласно соглашению по ленд-лизу. Такая ситуация спустя год возмущает украинцев, но дело в том, что ВСУ имеют двухпартийную поддержку американского сената, а Конгресс постоянно выделяет средства для пакетов помощи.

При этом в администрации Байдена утверждают, что у Украины есть все необходимое для этого этапа войны, и она получит больше оружия и снаряжения в дальнейшем.

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