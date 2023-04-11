Почему США не начали поставку оружия Украине по программе ленд-лиза и как к этому относятся в Конгрессе: в Politico раскрыли детали

Прошлой весной власти США одобрили программу продажи оружия Украине по ленд-лизу, однако эти поставки до сих пор не начались. Это объясняют тем, что у Киева и без того есть двухпартийная поддержка, а Конгресс постоянно выделяет средства для пакетов помощи.

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Об этом пишет Politico. США во главе с президентом Джо Байденом выделили почти 35 миллиардов долларов на помощь в обеспечении безопасности Украины после широкомасштабного вторжения России.

Но Конгресс также дал Байдену полномочия по ленд-лизу в прошлом году, что позволяет США преодолеть бюрократическую волокиту и передать оружие Украине с расчетом на возмещение в будущем.

На сегодняшний день администрация предпочла не использовать этот вариант, главным образом из-за одобренной Конгрессом суммы денег, которая еще не обнулена.

При этом администрация "безусловно, готова использовать его в будущем". Сейчас основное внимание уделяется "другим существующим органам власти, уполномоченным Конгрессом".

Другая причина держать ленд-лиз про запас может заключаться в том, что в настоящее время существует двухпартийная поддержка отправки оружия на Украину. Если сопротивление республиканцев усилится или общественное мнение повернется против поддержки Украины, тогда имеет смысл использовать ленд-лиз, чтобы обойти законодательные усилия по блокированию будущих поставок оружия.

Какими бы ни были причины, некоторые законодатели не удовлетворены тем, что ленд-лиз остается неиспользованным.

"Поскольку наши оборонные запасы истощаются, со стороны администрации Байдена абсурдно сидеть сложа руки и игнорировать полномочия Конгресса по ленд-лизу", – заявил сенатор Джон Корнин.

При этом в администрации Байдена утверждают, что у Украины есть все, что ей нужно для этого этапа войны, и она получит больше оружия и снаряжения в дальнейшем.

Напомним, 28 апреля Палата представителей Конгресса США приняла историческое решение об осуществлении программы ленд-лиза для Украины. Теперь Штаты смогут поставлять не только оружие, боеприпасы и технику, но и медикаменты, продукты и другие необходимые вещи.

А 9 мая исторический закон о ленд-лизе для Украины подписал президент США Джо Байден.

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