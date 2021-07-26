Байден объявил об изменениях в военной миссии в Ираке: страны подписали соглашение

Американские военные прекратят участвовать в боевых операциях в Ираке, а их роль в дальнейшем будет состоять только в обучении и тренировке иракских военных. Между двумя странами подписано соответствующее соглашение.

Об этом после заявил президент США Джо Байден после встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи, передает Reuters. Американский лидер добавил, что борьба с террористической группировкой "Исламское государство" очень важна для стабильности в регионе и сотрудничество в этой сфере не прекратится.

При этом он подчеркнул, что в случае угрозы роль американских военных будет заключаться лишь в обучении, а участие в военных операциях исключено.

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В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что количество военных, которых привлекут в качестве консультантов, будет определяться в зависимости от нужд той или иной миссии.

Также она напомнила, что изначально американский военный контингент составлял около 9 тысяч военных, а затем был сокращен до 2,5 тысяч.

Ранее СМИ узнали о том, что переход от военной миссии к обучению и тренировке иракских солдат должен завершится до конца 2021 года.

США ввели войска в Ирак в спустя два года после терактов 11 сентября 2001-го, однако в 2011-м их официально вывели. Солдат вернули в страну в 2014 году для борьбы с ИГИЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале года парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны. Это произошло после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Также парламентарии поддержали решение о прекращении договора с международной коалицией во главе со Штатами против террористов ИГИЛ.