США планируют завершить боевую миссию в Ираке, названы сроки – СМИ

Военная миссия США в Ираке должна завершится до конца 2021 года. Соответствующее официальное объявление главы двух государств сделают в понедельник, 26 июля.

Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации Белого дома. При этом некоторая часть военнослужащих останется.

По словам собеседника, президенты США и Ирака Джо Байден и Мустафа аль-Казыми уже достигли соответствующей договоренности и позднее выступят с официальным заявлением.

Соглашение предусматривает, что оставшиеся военнослужащие будут только консультировать и обучать иракских солдат, но в боевых действиях их не намерены задействовать.

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Источник добавил, что военные Ирака уже прошли боевые испытания и доказали, что они способны успешно воевать.

В то же время он уточнил, что террористическая группировка "Исламское государство" по-прежнему несет серьезную угрозу в стране, и в администрации Байдена это признают.

Напомним, что в начале года парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны. Это произошло после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Также парламентарии поддержали решение о прекращении договора с международной коалицией во главе со Штатами против террористов ИГИЛ.

По неофициальным данным, в разных регионах Ирака в общей сложности находится около 5 тысяч американских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая страны НАТО и их союзники начали выводить войска из Афганистана. Инициатором такого решения стал Байден. Он пообещал, что не будет отправлять на войну "новое поколение американцев".