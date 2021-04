Байден объявил о полном выводе войск из Афганистана: названа дата

Президент США Джо Байден официально объявил о своем решении начать вывод американских войск из Афганистана 1 мая с полным выводом к 11 сентября, в 20-ю годовщину террористических атак.

С соответствующим заявлением глава Соединенных Штатов выступил в среду, 14 апреля, из зала договоров Белого дома. "Я пришел к выводу, что пора положить конец самой продолжительной войне Америки. Пора американским войскам возвращаться домой", – цитирует CNN Байдена.

Он также подчеркнул, что Штаты "не будут упускать из виду террористическую угрозу" в Афганистане или где-либо еще по всему миру.

"Войска США, а также силы, развернутые нашими союзниками по НАТО и оперативными партнерами, будут выведены из Афганистана до того, как мы отметим 20-ю годовщину ужасного нападения 11 сентября, но мы не будем упускать из виду террористическую угрозу", – сказал президент.

По его словам, США реорганизуют свои "контртеррористические возможности и существенные активы в регионе", чтобы предотвратить повторение терактов.

Президент поблагодарил американских военнослужащих за их службу, сказав: "Я воочию убедился в их храбрости во время своих визитов в Афганистан".

"Я безмерно благодарен за храбрость и стойкость, которые они проявляли на протяжении почти двух десятилетий боевых действий. Мы как нация навсегда в долгу перед ними и их семьями", – добавил он.

В то же время американский глава отметил, что причины, по которым войска США находятся в Афганистане, становятся "все более неясными".

Байден также заявил, что для Штатов пришло время сосредоточить внимание на других приоритетах за рубежом. В их число входят ситуация в Китае и укрепление глобальных коммуникаций в области здравоохранения для подготовки к возможным будущим пандемиям.

"Вместо того, чтобы вернуться к войне с талибами, мы должны сосредоточить внимание на стоящих перед нами проблемах", – сказал политик.

Добавим, что такое решение было принято после консультаций с союзниками и Кабулом. Также Байден отдельно проконсультировался по этому вопросу с бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим – теракт 11 сентября произошел, когда последний был на посту американского главы.

После своего обращения Байден посетил могилы американских солдат, погибших в Афганистане, на Арлингтонском кладбище.

I am now the fourth American president to preside over an American troop presence in Afghanistan.



I will not pass this responsibility to a fifth. pic.twitter.com/OpZK1Na5KP