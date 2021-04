Байден оголосив про повне виведення військ з Афганістану: названо дату

Президент США Джо Байден офіційно оголосив про своє рішення почати виведення американських військ з Афганістану 1 травня з повним виведенням до 11 вересня, в 20-ту річницю терористичних атак.

Із відповідною заявою глава Сполучених Штатів виступив у середу, 14 квітня, із залу договорів Білого дому. "Я дійшов висновку, що пора покласти край найтривалішій війні Америки. Пора американським військам повертатися додому", – цитує CNN Байдена.

Він також підкреслив, що Штати "не випускатимуть з уваги терористичну загрозу" в Афганістані чи десь ще по всьому світу.

"Війська США, а також сили, розгорнуті нашими союзниками з НАТО й оперативними партнерами, буде виведено з Афганістану до того, як ми відзначимо 20-ту річницю жахливого нападу 11 вересня, але ми не будемо випускати з уваги терористичну загрозу", – сказав президент.

За його словами, США реорганізують свої "контртерористичні можливості й суттєві активи в регіоні", щоб запобігти повторенню терактів.

Президент подякував американським військовослужбовцям за їхню службу, сказавши: "Я на власні очі переконався в їхній хоробрості під час своїх візитів до Афганістану".

"Я безмірно вдячний за хоробрість і стійкість, які вони проявляли протягом майже двох десятиліть бойових дій. Ми як нація назавжди в боргу перед ними та їхніми родинами", – додав він.

Водночас американський глава зазначив, що причини, через які війська США перебувають в Афганістані, стають "усе більш неясними".

Байден також заявив, що для Штатів настала пора зосередити увагу на інших пріоритетах за кордоном. Серед них – ситуація в Китаї та зміцнення глобальних комунікацій у галузі охорони здоров'я для підготовки до можливих майбутніх пандемій.

"Замість того, щоб повернутися до війни з талібами, ми повинні зосередити увагу на проблемах, що стоять перед нами", – сказав політик.

Додамо, що таке рішення було ухвалено після консультацій із союзниками і Кабулом. Також Байден окремо проконсультувався щодо цього питання з колишнім президентом США Джорджем Бушем-молодшим – теракт 11 вересня стався, коли останній був на посаді американського глави.

Після свого звернення Байден відвідав могили американських солдатів, які загинули в Афганістані, на Арлінгтонському кладовищі.

