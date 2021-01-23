США пересмотрят подписанное Трампом соглашение с талибами

США при новом президенте Джо Байдене намерены пересмотреть соглашение с талибами, которое заключил его предшественник Дональд Трамп.

С таким заявлением выступил советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан во время разговора с советником президента Афганистана Хамдуллой Мохибом, передает Al Arabiya . В частности, новая администрация намерена выяснить, выполнял ли "Талибан" свои обязательства, которые касаются разрыва связей с террористическими группировками.

Кроме того, оценка будет дана тому, насколько удалось сократить насилие в Афганистане и удалось ли достичь успехов в переговорах с афганским правительством, а также другими сторонами.

Саливан подчеркнул, что США будут поддерживать мирный процесс и стремления к нему в этой стране.

Напомним, что в феврале 2020 года США подписали с движением "Талибан" мирное соглашение, которое было призвано завершить войну и принести мир в Афганистан.

Документ предусматривал вывод 13 тысяч американских военнослужащих из этой страны в течение 14 месяцев, но при условии, что талибы не будут нарушать его условия.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый президент США выступил за продление действия договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3 между Россией и США на пять лет.