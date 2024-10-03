Байден обсудил с лидерами G7 возможный ответ за ракетный удар по Израилю: как собираются наказать Иран

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел переговоры с лидерами G7 относительно массированного ракетного удара Ирана по Израилю 1 октября. Главы стран скоординировали ответ на него, который, в частности, будет предусматривать введение против Тегерана новых санкций.

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Об этом в среду, 2 октября, сообщили на сайте Белого дома. В администрации американского президента назвали иранскую атаку неприемлемой. Лидеры "Большой семерки" единогласно ее осудили.

"Президент Байден принял участие в телефонных переговорах лидеров G7, чтобы обсудить неприемлемую атаку Ирана на Израиль, а также скоординировать ответ на нее, включая новые санкции", – говорится в сообщении.

В Белом доме также отметили, что глава Штатов выразил "полную солидарность и поддержку Израиля и его народа, а также подтвердил твердую приверженность США безопасности Израиля".

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге подчеркнул, что перед госсекретарем Энтони Блинкен связался с министрами иностранных дел Германии, Франции, Италии и Великобритании. Они обсудили взаимодействие с целью совместного ответа на иранскую атаку.

"Администрация четко дала понять, что страны "Группы Семи" осуждают атаку Ирана на Израиль и вместе работают над ответом, включая новые санкции", – сказал спикер.

Накануне Миллер сказал, что Штаты координируют с Израилем потенциальный ответ на ракетную атаку Ирана. В Вашингтоне убеждены, что страна имеет право себя защищать. Спикер Госдепа отметил, что пока не может озвучить, какой именно должен быть ответ, но атака Ирана должна иметь для Тегерана последствия.

Как сообщал OBOZ.UA:

– вечером 1 октября по всему Израилю прозвучали сирены из-за ракетных обстрелов Ирана. Армия обороны отчиталась, что вражеских целей было более 180.

– Отбивать атаку помогали США и Иордания (в частности, два американских эсминца), однако были и прилеты. В Пентагоне заявили, что эта иранская атака была вдвое масштабнее апрельской.

– Корпус стражей исламской революции (Иран) через государственное телевидение заявил, что эта атака является ответом на убийство Хасана Насраллы, генерального секретаря группировки "Хезболла", и если Израиль ответит, то снова почувствует удар.

– Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прокомментировал массированный ракетный удар Ирана, который он нанес стране. Политик заявил, что Тегеран этим "совершил большую ошибку", и заверил, что тот поплатится за свою атаку.

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