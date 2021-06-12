Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным после встречи
Глава Белого Дома в Вашингтоне Джо Байден заявил, что после саммита в Женеве с президентом России Владимиром Путиным проведет одиночную пресс-конференцию с журналистами. В ней он сможет прямо ответить на вопросы свободной прессы в отношении тем, которые обсудят лидеры двух мировых сверхдержав.
Как сообщили журналисты издания Reuters, Байден не желает повторить инцидента своего предшественника Дональда Трампа в 2018 году. Тогда совместная пресс-конференция с российским лидером показала, что Трамп доверяет больше президенту России, чем собственным государственным спецслужбам.
"Я хочу, чтобы моя встреча с журналистами была открытой и прямой. Персональная пресс-конференция – отличный способ заявить обговоренные на саммите темы, как с точки зрения областей, в которых мы можем договориться, так и в областях, где у нас есть серьезные разногласия", – обозначил президент США.
Как сообщал OBOZREVATEL:
встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным пройдет 16 июня в старинном особняке Ла Гранж в Женеве.
45-й президент США Дональд Трамп в преддверии саммита передал Путину "пламенный привет", а Байдену пожелал не уснуть во время переговоров.