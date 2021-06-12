Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным после встречи

Глава Белого Дома в Вашингтоне Джо Байден заявил, что после саммита в Женеве с президентом России Владимиром Путиным проведет одиночную пресс-конференцию с журналистами. В ней он сможет прямо ответить на вопросы свободной прессы в отношении тем, которые обсудят лидеры двух мировых сверхдержав.

Как сообщили журналисты издания Reuters, Байден не желает повторить инцидента своего предшественника Дональда Трампа в 2018 году. Тогда совместная пресс-конференция с российским лидером показала, что Трамп доверяет больше президенту России, чем собственным государственным спецслужбам.

"Я хочу, чтобы моя встреча с журналистами была открытой и прямой. Персональная пресс-конференция – отличный способ заявить обговоренные на саммите темы, как с точки зрения областей, в которых мы можем договориться, так и в областях, где у нас есть серьезные разногласия", – обозначил президент США.

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