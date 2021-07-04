Байден – о новой кибератаке на США: я сказал Путину, что если это РФ, то мы ответим

Президент США Джо Байден отреагировал на недавнюю хакерскую атаку, в результате которой пострадали около 200 американских компаний во Флориде. По его словам, в Штатах пока не уверены, стоит ли за этим Россия, проводится расследование.

Этим делом занялись представители разведки, передает Bloomberg. Байден отметил, что изначально предполагалось, что российское правительство не причастно к массированной атаке, однако если эта информация все же найдет свое подтверждение, Москва ответит за свои действия.

"Я поручил разведке подробно рассказать о том, что произошло. Если это происходит с ведома и/или в результате действий России, то я сказал Путину, что мы ответим", – сказал американский лидер.

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Президент подчеркнул, что он направил все необходимые ресурсы правительства, которые помогут реагировать на такие атаки.

Отмечается, что на саммите в Женеве 16 июня Байден просил Путина положить конец кибератакам, осуществляемым из РФ. Тогда американец предупредил российского коллегу о последствиях, если вредоносные программы будут распространяться и дальше.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время упомянутой атаки были использованы цифровые программы-вымогатели. В ходе преступной манипуляции было украдено программное обеспечение для управления технологиями от поставщика Kaseya из Майами. Изначально в кибератаке заподозрили группировку REvil, связанную с РФ.